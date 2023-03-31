Окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю: є поранені

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі " Суспільне " розповіла речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Юлія Баришева.

"В результаті ракетного удару двоє людей отримали легкі поранення, їм на місці було надано медичну допомогу, від госпіталізації відмовилися. В одному з будинків було заблоковано жінку та дитину 2022 року народження, їх уже звільнили рятувальники. Також пошкоджено три житлові будинки, два будинки частково зруйновано", - розповіла представниця ДСНС.

При цьому керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що "прильоти" були в Комунарському районі Запоріжжя.

Оновлено 16:20

У ДСНС повідомили, що постраждалих все ж таки госпіталізували після атаки росіян на Запоріжжя. Також окупанти пошкодили гаражі.

Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

"Внаслідок вибухової хвилі в одному з житлових будинків деформувалися вхідні двері, внаслідок чого жінка з однорічною дитиною не могли вийти. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту деблокували елементи залізних конструкцій та вивільнили постраждалих. Після огляду лікарями швидкої госпіталізації врятовані відмовилися", - уточнюють рятувальники про наслідки атаки.

Загалом у ліквідації наслідків взяли участь 18 співробітників ДСНС та чотири одиниці техніки.