Ворог помітно нервує. Сирський розповів про знищення 9 дронів РФ під Бахмутом (відео)

За цей тиждень сили ППО знищили дев'ять російських дронів - 7 БПЛА "Орлан-10" та 2 БПЛА "Зала" під Бахмутом Донецької області, де точаться важкі бої. Крім того, ворог помітно нервує на Бахмутському напрямку, бо відчуває нестачу живої сили.

Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"В умовах постійного впливу артилерії противника наші воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати. Окрім цього ППО Сухопутних військ веде активний захист нашої артилерії від ударів ворожих баражуючих боєприпасів типу "Ланцет", - розповів він.

За словами Сирського, Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на сході.

"На деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше", - додав генерал.

Як повідомлялося, ЧВК "Вагнера" та російська армія, ймовірно, втратили значну кількість живої сили в районі Бахмута, що ще більше стримуватиме наступ Росії на Бахмут.

За даними глави об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, в боях за Бахмут Донецької області залучено близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів.