Лавров згадав про саміт Росії та США в Будапешті і заявив, що РФ готова

Москва заявила про готовність до можливого російсько-американського саміту в Будапешті. Однак переговори поки що залишаються на стадії попередніх контактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Російська сторона знову висловила зацікавленість у проведенні зустрічі з представниками США на вищому рівні. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва готова до саміту в Будапешті, якщо він буде заснований на "ретельно опрацьованих підсумках" попередніх переговорів, що відбулися на Алясці.

Водночас конкретної дати можливої зустрічі поки що не визначено. За словами Лаврова, контакти між Москвою і Вашингтоном тривають, проте деталі переговорів не розкриваються.

На тлі триваючої напруги у відносинах між Росією і Заходом Кремль продовжує заявляти про свою готовність до діалогу зі США.

При цьому західні джерела зазначають, що Вашингтон не підтверджував планів проведення саміту найближчим часом.

За оцінками аналітиків, такі заяви Москви спрямовані на демонстрацію зовнішньополітичної активності та спробу повернути тему переговорів зі США до порядку денного.

Можлива зустріч у Будапешті могла б стати майданчиком для обговорення обмеженого кола питань, однак очікувати проривних рішень поки що не доводиться.

Переговори в Будапешті: що відомо на цей час