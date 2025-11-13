Лавров вспомнил о саммите России и США в Будапеште и заявил, что РФ готова

Москва заявила о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Однако переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.

Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.

В то же время конкретная дата возможной встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не раскрываются.

На фоне сохраняющегося напряжения в отношениях между Россией и Западом Кремль продолжает заявлять о своей готовности к диалогу с США.

При этом западные источники отмечают, что Вашингтон не подтверждал планов проведения саммита в ближайшее время.

По оценкам аналитиков, подобные заявления Москвы направлены на демонстрацию внешнеполитической активности и попытку вернуть тему переговоров с США в повестку.

Возможная встреча в Будапеште могла бы стать площадкой для обсуждения ограниченного круга вопросов, однако ожидать прорывных решений пока не приходится.

Переговоры в Будапеште: что известно на данный момент