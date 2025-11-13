Лавров вспомнил о саммите России и США в Будапеште и заявил, что РФ готова
Москва заявила о готовности к возможному российско-американскому саммиту в Будапеште. Однако переговоры пока остаются на стадии предварительных контактов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
Российская сторона вновь выразила заинтересованность в проведении встречи с представителями США на высшем уровне. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва готова к саммиту в Будапеште, если он будет основан на "тщательно проработанных итогах" предыдущих переговоров, состоявшихся на Аляске.
В то же время конкретная дата возможной встречи пока не определена. По словам Лаврова, контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются, однако детали переговоров не раскрываются.
На фоне сохраняющегося напряжения в отношениях между Россией и Западом Кремль продолжает заявлять о своей готовности к диалогу с США.
При этом западные источники отмечают, что Вашингтон не подтверждал планов проведения саммита в ближайшее время.
По оценкам аналитиков, подобные заявления Москвы направлены на демонстрацию внешнеполитической активности и попытку вернуть тему переговоров с США в повестку.
Возможная встреча в Будапеште могла бы стать площадкой для обсуждения ограниченного круга вопросов, однако ожидать прорывных решений пока не приходится.
Переговоры в Будапеште: что известно на данный момент
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что запланированный российско-американский саммит в Будапеште все же состоится, хотя и позже первоначально намеченных сроков, отметив в интервью телеканалу ATV, что встреча остается в повестке дня, несмотря на задержку.
При этом, президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Будапеште, отметив, что "шанс всегда есть, очень хороший шанс".
Такое заявление он сделал во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Вашингтон, отвечая на вопрос журналистов о перспективах российско-американского саммита.
Напоминаем, что в Белом доме опровергли заявления венгерских властей о бессрочном снятии санкций на импорт российской нефти и газа, уточнив, что Будапешт получил лишь временное, рассчитанное на один год исключение из ограничительных мер.
Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подписание мирного соглашения между Украиной и Россией, по его мнению, произойдет в Будапеште, подчеркнув, что проведение мирного саммита можно считать решённым вопросом, хотя точная дата мероприятия пока не определена.