Лавров цинічно виправдав удари по енергетиці України

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна тимчасово припинити обстріли української енергетики через сильні морози. За його словами, диктатор погодився на пропозицію.

Запропоноване "енергетичне перемир'я" мало тривати один тиждень. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погодилася припинити удари тільки до 1 лютого.

"Енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого росіяни завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення в сильні морози.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" і дочекалася для атаки найхолодніших днів цієї зими. Водночас Трамп заявив, що порушення домовленостей не було.

Тим часом посольство України передало Державному департаменту США детальну інформацію щодо всіх обстрілів, які відбувалися з моменту "згоди" Росії на "енергетичне перемир'я".