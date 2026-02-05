Лавров цинічно виправдав удари по енергетиці України

Глава російського МЗС Сергій Лавров цинічно заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об'єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб'єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
"Ми ніколи не починали цих дій. Саме українці почали першими бити по енергетичних та інших цивільних об'єктах, включаючи житлові будинки, магазини, лікарні", - нафантазував Лавров.
Крім того, він заявив про нібито багато "прикладів прояву Росією доброї волі", і звинуватив Україну у порушенні попередніх домовленостей про "енергетичне перемир'я".
Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна тимчасово припинити обстріли української енергетики через сильні морози. За його словами, диктатор погодився на пропозицію.
Запропоноване "енергетичне перемир'я" мало тривати один тиждень. Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва погодилася припинити удари тільки до 1 лютого.
"Енергетичне перемир'я" почалося 30 січня, але вже у ніч на 3 лютого росіяни завдали масованих ударів по енергетичних об'єктах у низці областей України. Внаслідок масованого обстрілу велика кількість українців залишилися без опалення в сильні морози.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила "енергетичне перемир'я" і дочекалася для атаки найхолодніших днів цієї зими. Водночас Трамп заявив, що порушення домовленостей не було.
Тим часом посольство України передало Державному департаменту США детальну інформацію щодо всіх обстрілів, які відбувалися з моменту "згоди" Росії на "енергетичне перемир'я".