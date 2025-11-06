Лавров у немилості: як провал переговорів із США зірвав плани Путіна, - росЗМІ
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив в немилість після зриву запланованого саміту російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Лавров, схоже, потрапив в немилість глави Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, який спровокував зрив саміту Путіна і Трампа.
РосЗМІ повідомили, що 76-річний Лавров, який понад 20 років очолює міністерство закордонних справ, не з'явився на знаковому засіданні Ради безпеки РФ, який Путін провів 5 листопада.
На зустрічі з постійними членами Радбезу, до числа яких входить Лавров, Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія востаннє проводила в 1990 році.
Лавров "узгоджено був відсутній" на нараді, і що цікаво: глава МЗС був єдиним постійним членом Ради безпеки, який пропустив знакове засідання.
Водночас Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що цього року її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін. За його словами, рішення про призначення Орешкіна ухвалив Путін.
Сам президент знову не наважився полетіти на саміт G20, який цього року пройде в ЮАР - країні, яка підписала Римський статут і має зобов'язання заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.
Примітно, що сам Лавров після невдалої розмови з Рубіо знову заговорив про "нацистський режим" у Києві та вимагав усунути "першопричини конфлікту".
Зірвана зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, що 16 жовтня Трамп і Путін після телефонної розмови оголосили про намір провести особисту зустріч протягом двох тижнів.
Як місце можливого саміту було обрано Будапешт.
Підготовку до переговорів мали координувати держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Однак невдовзі Трамп скасував зустріч.
За даними ЗМІ, причиною стало те, що Росія не змінила своїх максималістських вимог щодо умов завершення війни в Україні. Сам Трамп публічно заявив, що «не збирається витрачати свій час даремно».
Невдовзі, у ніч на 23 жовтня, США запровадили нові санкції проти найбільших нафтових компаній Росії - "Роснефть" і "Лукойл". Міністерство фінансів США водночас закликало Москву негайно погодитися на припинення вогню.
Примітно, що президент Трамп заявив, що готовий до нової зустрічі з Путіним, але лише за умови укладення реальної угоди про завершення війни в Україні. У Кремлі натомість підтвердили, що Путін нібито готовий до переговорів.