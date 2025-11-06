Лавров у немилості: як провал переговорів із США зірвав плани Путіна, - росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив в немилість після зриву запланованого саміту російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

Лавров, схоже, потрапив в немилість глави Кремля після невдалої розмови з держсекретарем США Марко Рубіо, який спровокував зрив саміту Путіна і Трампа.

РосЗМІ повідомили, що 76-річний Лавров, який понад 20 років очолює міністерство закордонних справ, не з'явився на знаковому засіданні Ради безпеки РФ, який Путін провів 5 листопада.

На зустрічі з постійними членами Радбезу, до числа яких входить Лавров, Путін доручив опрацювати пропозиції щодо відновлення ядерних випробувань, які Росія востаннє проводила в 1990 році.

Лавров "узгоджено був відсутній" на нараді, і що цікаво: глава МЗС був єдиним постійним членом Ради безпеки, який пропустив знакове засідання.

Водночас Лавров втратив статус глави російської делегації на саміті G20.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що цього року її очолить заступник керівника адміністрації президента Максим Орєшкін. За його словами, рішення про призначення Орешкіна ухвалив Путін.

Сам президент знову не наважився полетіти на саміт G20, який цього року пройде в ЮАР - країні, яка підписала Римський статут і має зобов'язання заарештувати Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду.

Примітно, що сам Лавров після невдалої розмови з Рубіо знову заговорив про "нацистський режим" у Києві та вимагав усунути "першопричини конфлікту".