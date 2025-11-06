ua en ru
Лавров в немилости: как провал переговоров с США сорвал планы Путина, - росСМИ

Украина, Четверг 06 ноября 2025 16:11
UA EN RU
Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров попал в немилость после срыва запланированного саммита российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Лавров, похоже, попал в немилость главы Кремля после неудачного разговора с госсекретарем США Марко Рубио, который спровоцировал срыв саммита Путина и Трампа.

РосСМИ сообщили, что 76-летний Лавров, который более 20 лет возглавляет министерство иностранных дел, не появился на знаковом заседании Совета безопасности РФ, которое Путин провел 5 ноября.

На встрече с постоянными членами Совбеза, в число которых входит Лавров, Путин поручил проработать предложения по возобновлению ядерных испытаний, которые Россия последний раз проводила в 1990 году.

Лавров "согласованно отсутствовал" на совещании, и что интересно: глава МИД был единственным постоянным членом Совета безопасности, который пропустил знаковое заседание.

В то же время Лавров потерял статус главы российской делегации на саммите G20.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в этом году ее возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, решение о назначении Орешкина принял Путин.

Сам президент снова не решился полететь на саммит G20, который в этом году пройдет в ЮАР - стране, которая подписала Римский статут и имеет обязательства арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда.

Примечательно, что сам Лавров после неудачного разговора с Рубио снова заговорил о "нацистском режиме" в Киеве и потребовал устранить "первопричины конфликта".

Сорванная встреча Трампа и Путина сорвана

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин после телефонного разговора объявили о намерении провести личную встречу в течение двух недель.

В качестве места возможного саммита был выбран Будапешт.

Подготовку к переговорам должны были координировать госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако вскоре Трамп отменил встречу.

По данным СМИ, причиной стало то, что Россия не изменила своих максималистских требований относительно условий завершения войны в Украине. Сам Трамп публично заявил, что "не собирается тратить свое время впустую".

Вскоре, в ночь на 23 октября, США ввели новые санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефть" и "Лукойл". Министерство финансов США одновременно призвало Москву немедленно согласиться на прекращение огня.

Примечательно, что президент Трамп заявил, что готов к новой встрече с Путиным, но только при условии заключения реального соглашения о завершении войны в Украине. В Кремле взамен подтвердили, что Путин якобы готов к переговорам.

