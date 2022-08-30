Латвия вводит дополнительные проверки на границе для россиян и белорусов

Сегодня правительство Латвии приняло поправки МВД к правилам о странах, чьи граждане, которые получили визу или вид на жительство, подлежат дополнительным проверкам.

Служба государственной безопасности рекомендовала включить Беларусь, Камерун и всю Россию (ранее дополнительным проверкам подвергались те граждане РФ, адресом или местом рождения которых были указаны Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия).

Указано, что при выдаче визы или вида на жительство россияне и белорусы должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли их въезд представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.

В список добавили также Камерун, так как в последние годы увеличилось количество заявок от граждан станы на долгосрочные визы. При этом часто встречались документы с очевидными признаками подделки.