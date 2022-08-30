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Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів

Фото: Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів (facebook com rs gov lv)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Всі громадяни Росії та Білорусі, які в'їжджають до Латвії, будуть піддаватися додатковій перевірці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Сьогодні уряд Латвії прийняв поправки МВС до правил про країни, чиї громадяни, які отримали візу або вид на проживання, підлягають додатковим перевіркам.

Служба Державної безпеки рекомендувала додати Білорусь, Камерун і всю Росію (раніше додатковим перевіркам піддавалися ті громадяни РФ, адресою або місцем народження яких були вказані Чечня, Дагестан, Інгушетія і Північна Осетія).

Зазначено, що при видачі візи або посвідки на проживання росіяни і білоруси повинні будуть проходити додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не буде їх в'їзд становити загрозу національній безпеці або громадському порядку і безпеці.

У список додали також Камерун, оскільки в останні роки збільшилася кількість заявок від громадян країни на довгострокові візи. При цьому часто зустрічалися документи з очевидними ознаками підробки.

Нагадаємо, Латвія має намір обмежити в'їзд в країну росіянам за шенгенськими візами.

Крім того, Латвія може переглянути вже видані громадянам РФ види на проживання і візи. Їх можуть анулювати за підтримку війни в Україні.

Як повідомлялося раніше, міністри закордонних справ ЄС на зустрічі в Празі 30-31 серпня можуть домовитися про посилення видачі віз для росіян.

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