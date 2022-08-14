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В Латвии предложили аннулировать визы россиянам, которые поддерживают войну в Украине

Новина українською →
Воскресенье 14 августа 2022 12:13
В Латвии предложили аннулировать визы россиянам, которые поддерживают войну в Украине Фото: Эгилс Левитс, президент Латвии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Латвия может пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. Их могут аннулировать за поддержку войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам президента страны Эгилса Левитса, в будущем постоянным жителям Латвии, принимающим российское гражданство также не стоит выдавать вид на жительство.

"Торговля предыдущими правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в предоставлении вида на жительство российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых политических бизнесменов, создала угрозу безопасности и способствовала двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики", - заявил президент.

Левитс отметил, что Россия, в каких бы государственных формациях ни существовала, она всегда была империей и угрозой для других страны.

"Убийство невинных людей, пытки, унижения, депортация, лишение человеческого достоинства — все, что сегодня происходит в Украине, произошло и здесь, в Латвии", - отметил президент.

Президент считает, что Латвии вместе со странами-единомышленниками необходимо требовать, чтобы в будущем на европейском уровне была прекращена выдача туристических виз гражданам России.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Финляндия планирует замедлить выдачу виз гражданам России.

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