Латвия вводит дополнительные проверки на границе для россиян и белорусов
Все граждане России и Беларуси, которые въезжают в Латвию, будут подвергаться дополнительной проверке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сегодня правительство Латвии приняло поправки МВД к правилам о странах, чьи граждане, которые получили визу или вид на жительство, подлежат дополнительным проверкам.
Служба государственной безопасности рекомендовала включить Беларусь, Камерун и всю Россию (ранее дополнительным проверкам подвергались те граждане РФ, адресом или местом рождения которых были указаны Чечня, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия).
Указано, что при выдаче визы или вида на жительство россияне и белорусы должны будут проходить дополнительную проверку, чтобы оценить, не будет ли их въезд представлять угрозу национальной безопасности или общественному порядку и безопасности.
В список добавили также Камерун, так как в последние годы увеличилось количество заявок от граждан станы на долгосрочные визы. При этом часто встречались документы с очевидными признаками подделки.
Напомним, Латвия намерена ограничить въезд в страну россиянам по шенгенским визам.
Кроме того, Латвия может пересмотреть уже выданные гражданам РФ виды на жительство и визы. Их могут аннулировать за поддержку войны в Украине.
Как сообщалось ранее, министры иностранных дел ЕС на встрече в Праге 30-31 августа могут договориться об ужесточении выдачи виз для россиян.
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