Латвія вводить додаткові перевірки на кордоні для росіян і білорусів

Всі громадяни Росії та Білорусі, які в'їжджають до Латвії, будуть піддаватися додатковій перевірці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Сьогодні уряд Латвії прийняв поправки МВС до правил про країни, чиї громадяни, які отримали візу або вид на проживання, підлягають додатковим перевіркам.

Служба Державної безпеки рекомендувала додати Білорусь, Камерун і всю Росію (раніше додатковим перевіркам піддавалися ті громадяни РФ, адресою або місцем народження яких були вказані Чечня, Дагестан, Інгушетія і Північна Осетія).

Зазначено, що при видачі візи або посвідки на проживання росіяни і білоруси повинні будуть проходити додаткову перевірку, щоб оцінити, чи не буде їх в'їзд становити загрозу національній безпеці або громадському порядку і безпеці.

У список додали також Камерун, оскільки в останні роки збільшилася кількість заявок від громадян країни на довгострокові візи. При цьому часто зустрічалися документи з очевидними ознаками підробки.