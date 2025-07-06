Ластівки зникають? Хто "захоплює" міста замість них і чи варто бити на сполох

Ластівки - це птахи, які мають власні "екологічні вимоги". При цьому зараз вони відрізняються від тих умов, які створює людина.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", орнітолог Олександр Пономаренко.
Згідно з інформацією експерта, ластівок можна "розподілити" на:
Місцями їхні види в Україні - звичайні, місцями - малочисельні.
"Ластівки мають певні свої екологічні вимоги й вони зараз відрізняються від тих умов, які створює людина", - пояснив орнітолог.
Науковець розповів, що на початку XX століття "панувала сільська ластівка". Ці птахи селилися "під стріхою, в стайнях біля худоби".
Однак пізніше люди почали будувати дво- і триповерхові будівлі, які не мали зручних місць для поселення ластівок.
"Сільським ластівкам не було де чіпляти свої гнізда. Ці будівлі почала активно використовувати міська ластівка", - зауважив спеціаліст.
За словами Пономаренка, через зміну стандартів будівництва ластівок витіснив чорний серпокрилець.
"І це все відбулось впродовж минулого сторіччя. Зараз ми будуємо бетонні "коробки", в яких є лише отвори для вентиляції. Ластівки часто не мають місць для гніздування в таких умовах, а серпокрилець - має", - наголосив він.
Фахівець пояснив, що цей птах "не будує ліплених із землі гнізд, а використовує щілини, технологічні отвори та ходи вентиляції в багатоповерхових будівлях".
"Тому він зараз - наймасовіший вид у місті", - додав старший науковий співробітник природного заповідника.
Кандидат біологічних наук повідомив, що у малих українських селах ластівки досі живуть. Тим часом серпокрильця там побачити можна якраз нечасто.
Крім того, Пономаренко пояснив: сільська ластівка в умовах великих міст гніздується в підземних переходах, навіть у відкритих люках підземних комунікацій.
Тому найбільш відчутно страждає саме міська ластівка.
"Ось таким чином на популяції ластівки міської та сільської, а також серпокрильця, вплинула зміна способу будівництва. Але ластівки не зникають. Навіть у центрі Дніпра у підземному переході оселилась пара й успішно виводить пташенят", - підсумував орнітолог.
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Тим часом Українське товариство охорони птахів розпочало вкрай важливий проект - місію порятунку рідкісного співочого птаха, що опинився на межі повного зникнення.
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