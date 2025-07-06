Ластівки зникають? Хто "захоплює" міста замість них і чи варто бити на сполох

Чому ластівок можна побачити рідше, ніж раніше

Згідно з інформацією експерта, ластівок можна "розподілити" на:

сільських;

міських.

Місцями їхні види в Україні - звичайні, місцями - малочисельні.

"Ластівки мають певні свої екологічні вимоги й вони зараз відрізняються від тих умов, які створює людина", - пояснив орнітолог.

Коли панувала сільська ластівка та що змінилось

Науковець розповів, що на початку XX століття "панувала сільська ластівка". Ці птахи селилися "під стріхою, в стайнях біля худоби".

Однак пізніше люди почали будувати дво- і триповерхові будівлі, які не мали зручних місць для поселення ластівок.

"Сільським ластівкам не було де чіпляти свої гнізда. Ці будівлі почала активно використовувати міська ластівка", - зауважив спеціаліст.

Який птах витіснив ластівок з їхніх звичних місць

За словами Пономаренка, через зміну стандартів будівництва ластівок витіснив чорний серпокрилець.

"І це все відбулось впродовж минулого сторіччя. Зараз ми будуємо бетонні "коробки", в яких є лише отвори для вентиляції. Ластівки часто не мають місць для гніздування в таких умовах, а серпокрилець - має", - наголосив він.

Фахівець пояснив, що цей птах "не будує ліплених із землі гнізд, а використовує щілини, технологічні отвори та ходи вентиляції в багатоповерхових будівлях".

"Тому він зараз - наймасовіший вид у місті", - додав старший науковий співробітник природного заповідника.

Чи можна сказати, що ластівки в Україні "зникають"

Кандидат біологічних наук повідомив, що у малих українських селах ластівки досі живуть. Тим часом серпокрильця там побачити можна якраз нечасто.

Крім того, Пономаренко пояснив: сільська ластівка в умовах великих міст гніздується в підземних переходах, навіть у відкритих люках підземних комунікацій.

Тому найбільш відчутно страждає саме міська ластівка.

"Ось таким чином на популяції ластівки міської та сільської, а також серпокрильця, вплинула зміна способу будівництва. Але ластівки не зникають. Навіть у центрі Дніпра у підземному переході оселилась пара й успішно виводить пташенят", - підсумував орнітолог.