Пташиний терор у місті? Чому ворони нападають на людей і що з цим робити
Сірі ворони - одні з найрозумніших птахів. Однак у певний період року їх поведінка може змінюватись, ставати більш агресивною та завершуватись нападом на людей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів.
Чим особливі сірі ворони
Ворони сірі (Corvus corone) - надзвичайно розумні птахи. Вони особливі тим, що здатні до складної поведінки:
- запам'ятовують обличчя людей (можуть розпізнавати обличчя);
- вміють користуватися інструментами;
- мають розвинену здатність до соціального навчання.
Коли ворони - особливо агресивні
В цілому ворони звичні до людського оточення (мають надзвичайно низький поріг сприйняття людини як загрози) та часто гніздяться:
- у скверах;
- у парках;
- на вулицях поблизу багатоповерхівок.
Проте у теплу пору року мешканці міст, зокрема й Києва, можуть зіткнутися з неочікуваним і дещо тривожним явищем - агресивною поведінкою ворон.
Суттєво змінитися - бути більш агресивною - їх поведінка може у період вигодовування пташенят, особливо у червні.
У рідкісних випадках ворона може виявляти агресію вже у квітні - під час насиджування кладки.
Ворони - сильні й турботливі птахи (фото: facebook.com/BirdLifeUA/Сергій Любченко)
Чому птахи можуть нападати
Ворони, як і будь-які дикі тварини, реагують на втручання в особистий простір своєї родини. Тобто вони не "просто агресивні", а захищають своїх малюків.
Оскільки пташенята часто опиняються на землі, ворони сприймають перехожих як потенційну загрозу.
"Період активного гніздування - це час, коли ворони особливо пильно стежать за своїм оточенням. Пташенята, що вилетіли з гнізда, ще не вміють добре літати й часто перебувають на землі чи низько на деревах", - розповіли у товаристві охорони птахів.
Отже, у цей час дорослі птахи можуть сприймати будь-яку людину, яка проходить повз, як потенційну загрозу для свого виводка.
Який вигляд має напад ворон
Особливо "гостро" реагують на людей самці ворон - саме вони найчастіше здійснюють нальоти, намагаючись відігнати людину від гніздової території.
Напад ворони виглядає зазвичай як:
- раптовий зліт птаха;
- легкий удар крилом або лапою по голові.
Хто стає "жертвою" птахів найчастіше
Згідно з інформацією Українського товариства охорони птахів, "жертвами" ворон найчастіше стають жінки або діти, оскільки вони:
- менше очікують такої реакції;
- можуть не звертати уваги на поведінку птахів довкола.
Ворони - постійні "сусіди" людей (фото: birdlife.org.ua/Unsplash/Sandra Alekseeva)
Чи можна запобігти конфлікту
За словами експертів, ворон сірих складно "переселити" - якщо вони обрали територію для гніздування, то триматимуться її до кінця сезону.
"Втім конфлікту легко уникнути, якщо не провокувати птахів і просто змінити маршрут своїх прогулянок", - пояснили в організації.
Уточнюється, що зазвичай агресивна поведінка ворон:
- триває лише кілька днів;
- пов'язана з певним гніздом.
Як поводитися у період гніздування
Для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій та запобігти нападу ворон, українцям радять дотримуватись низки простих дій:
- зберігати спокій - не панікувати, якщо ворона почала проявляти агресію (адже її дії спрямовані не на напад, а на відлякування);
- не наближатись до дерев із пташенятами (часто біля гнізда можна помітити одного або кількох пташенят) - уникати проходження безпосередньо під деревом чи поруч із кущем, де вони сидять;
- взяти у руки палицю (навіть імітація руху палицею може налякати птаха і змусити його триматися на відстані) - це не зашкодить вороні, але змусить її переглянути оцінку рівня небезпеки;
- носити головний убір (кепку, панаму чи капюшон) - він стане простою, але дієвою "профілактикою" від неприємного контакту.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Павлограді Дніпропетровської області містяни скаржились на нашестя агресивних ворон.
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