Пташиний терор у місті? Чому ворони нападають на людей і що з цим робити

Сірі ворони - одні з найрозумніших птахів. Однак у певний період року їх поведінка може змінюватись, ставати більш агресивною та завершуватись нападом на людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського товариства охорони птахів.

Чим особливі сірі ворони

Ворони сірі (Corvus corone) - надзвичайно розумні птахи. Вони особливі тим, що здатні до складної поведінки:

запам'ятовують обличчя людей (можуть розпізнавати обличчя);

вміють користуватися інструментами;

мають розвинену здатність до соціального навчання.

Коли ворони - особливо агресивні

В цілому ворони звичні до людського оточення (мають надзвичайно низький поріг сприйняття людини як загрози) та часто гніздяться:

у скверах;

у парках;

на вулицях поблизу багатоповерхівок.

Проте у теплу пору року мешканці міст, зокрема й Києва, можуть зіткнутися з неочікуваним і дещо тривожним явищем - агресивною поведінкою ворон.

Суттєво змінитися - бути більш агресивною - їх поведінка може у період вигодовування пташенят, особливо у червні.

У рідкісних випадках ворона може виявляти агресію вже у квітні - під час насиджування кладки.

Ворони - сильні й турботливі птахи (фото: facebook.com/BirdLifeUA/Сергій Любченко)

Чому птахи можуть нападати

Ворони, як і будь-які дикі тварини, реагують на втручання в особистий простір своєї родини. Тобто вони не "просто агресивні", а захищають своїх малюків.

Оскільки пташенята часто опиняються на землі, ворони сприймають перехожих як потенційну загрозу.

"Період активного гніздування - це час, коли ворони особливо пильно стежать за своїм оточенням. Пташенята, що вилетіли з гнізда, ще не вміють добре літати й часто перебувають на землі чи низько на деревах", - розповіли у товаристві охорони птахів.

Отже, у цей час дорослі птахи можуть сприймати будь-яку людину, яка проходить повз, як потенційну загрозу для свого виводка.

Який вигляд має напад ворон

Особливо "гостро" реагують на людей самці ворон - саме вони найчастіше здійснюють нальоти, намагаючись відігнати людину від гніздової території.

Напад ворони виглядає зазвичай як:

раптовий зліт птаха;

легкий удар крилом або лапою по голові.

Хто стає "жертвою" птахів найчастіше

Згідно з інформацією Українського товариства охорони птахів, "жертвами" ворон найчастіше стають жінки або діти, оскільки вони:

менше очікують такої реакції;

можуть не звертати уваги на поведінку птахів довкола.

Ворони - постійні "сусіди" людей (фото: birdlife.org.ua/Unsplash/Sandra Alekseeva)

Чи можна запобігти конфлікту

За словами експертів, ворон сірих складно "переселити" - якщо вони обрали територію для гніздування, то триматимуться її до кінця сезону.

"Втім конфлікту легко уникнути, якщо не провокувати птахів і просто змінити маршрут своїх прогулянок", - пояснили в організації.

Уточнюється, що зазвичай агресивна поведінка ворон:

триває лише кілька днів;

пов'язана з певним гніздом.

Як поводитися у період гніздування

Для того, щоб уникнути конфліктних ситуацій та запобігти нападу ворон, українцям радять дотримуватись низки простих дій: