Ласточки исчезают? Кто "захватывает" города вместо них и стоит ли бить тревогу

Почему ласточек можно увидеть реже, чем раньше

Согласно информации эксперта, ласточек можно "разделить" на:

сельских;

городских.

Местами их виды в Украине - обычные, местами - малочисленные.

"Ласточки имеют определенные свои экологические требования и они сейчас отличаются от тех условий, которые создает человек", - объяснил орнитолог.

Когда господствовала сельская ласточка и что изменилось

Ученый рассказал, что в начале XX века "господствовала сельская ласточка". Эти птицы селились "под крышей, в конюшнях возле скота".

Однако позже люди начали строить двух- и трехэтажные здания, которые не имели удобных мест для поселения ласточек.

"Сельским ласточкам негде было цеплять свои гнезда. Эти здания начала активно использовать городская ласточка", - отметил специалист.

Какая птица вытеснила ласточек с их привычных мест

По словам Пономаренко, из-за изменения стандартов строительства ласточек вытеснил черный стриж.

"И это все произошло в течение прошлого столетия. Сейчас мы строим бетонные "коробки", в которых есть только отверстия для вентиляции. Ласточки часто не имеют мест для гнездования в таких условиях, а стриж - имеет", - подчеркнул он.

Специалист объяснил, что эта птица "не строит вылепленных из земли гнезд, а использует щели, технологические отверстия и ходы вентиляции в многоэтажных зданиях".

"Поэтому она сейчас - самый массовый вид в городе", - добавил старший научный сотрудник природного заповедника.

Можно ли сказать, что ласточки в Украине "исчезают"

Кандидат биологических наук сообщил, что в небольших украинских селах ласточки до сих пор живут. Между тем стрижа там увидеть можно как раз нечасто.

Кроме того, Пономаренко объяснил: сельская ласточка в условиях больших городов гнездится в подземных переходах, даже в открытых люках подземных коммуникаций.

Поэтому наиболее ощутимо страдает именно городская ласточка.

"Вот таким образом на популяции ласточки городской и сельской, а также стрижа, повлияло изменение способа строительства. Но ласточки не исчезают. Даже в центре Днепра в подземном переходе поселилась пара и успешно выводит птенцов", - подытожил орнитолог.