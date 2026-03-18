Гроші з-за кордону: чи впливає допомога від родичів на соцвиплати малозабезпеченим сім'ям

15:45 18.03.2026 Ср
Для розрахунку виплати беруть середній дохід сім’ї за останні пів року
aimg Василина Копитко
Перекази від родичів враховують у дохід родини (фото: Getty Images)

В Україні державна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства. При цьому враховують гроші, які родина отримала через перекази грошей з-за кордону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Telegram.

Читайте також: Львів дає ветеранам до 400 тисяч на адаптацію житла: як подати заявку, щоб отримати гроші

Головне:

  • Принцип розрахунку: Розмір допомоги - це різниця між прожитковим мінімумом сім'ї та її середньомісячним доходом за останні 6 місяців.
  • Формула доходу: Сукупний дохід усіх членів родини ділиться на кількість осіб у домогосподарстві.
  • Закордонні перекази: Грошові кошти, отримані з-за кордону, обов'язково враховуються як частина сукупного доходу сім'ї.
  • Законодавча база: Порядок обчислення регулюється постановою Кабінету Міністрів № 632 від 22 липня 2020 року.

Як визначається розмір допомоги

Сума виплати для малозабезпеченої сім'ї розраховується як різниця між двома показниками:

  • Встановленим прожитковим мінімумом для всієї сім'ї.
  • Середньомісячним сукупним доходом родини за останні 6 місяців, що передували зверненню.

Механізм розрахунку доходу

Згідно з чинними правилами, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється за наступною формулою:

  • Середньомісячний сукупний дохід усіх членів сім’ї ділиться на кількість осіб у складі домогосподарства.

Порядок обчислення сукупного доходу для всіх видів державної соціальної допомоги затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

Гроші з-за кордону враховуються

Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку, під час визначення права на допомогу враховуються всі джерела надходжень. Зокрема, грошові перекази, отримані з-за кордону, також включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Читайте також про те, що у 2026-му багатодітні родини продовжують отримувати державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. Документи на допомогу можна як особисто, так і через цифрові сервіси.

Раніше ми писали про те, що родини з трьома і більше дітьми можуть отримати статус багатодітної. Він передбачає низку державних пільг. Для цього потрібно подати заяву до органів соцзахисту, ПФУ або ЦНАП.

Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО