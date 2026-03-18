Гроші з-за кордону: чи впливає допомога від родичів на соцвиплати малозабезпеченим сім'ям

В Україні державна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається з урахуванням сукупного доходу всіх членів домогосподарства. При цьому враховують гроші, які родина отримала через перекази грошей з-за кордону.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Пенсійного фонду у Telegram .

Відповідно до пункту 4 зазначеного Порядку, під час визначення права на допомогу враховуються всі джерела надходжень. Зокрема, грошові перекази, отримані з-за кордону , також включаються до середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Згідно з чинними правилами, середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється за наступною формулою:

