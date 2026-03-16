ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Пільги на газ, світло та паливо: як багатодітним сім’ям оформити 50% знижки у 2026 році

15:58 16.03.2026 Пн
3 хв
Сім’ям розповіли про всі доступні способи оформлення знижки на комунальні послуги
aimg Тетяна Веремєєва
Пільги на газ, світло та паливо: як багатодітним сім’ям оформити 50% знижки у 2026 році Фото: Багатодітна родина (Getty Images)

В Україні багатодітні родини продовжують отримувати державну підтримку на оплату житлово-комунальних послуг. У 2026 році подати документи можна як особисто, так і через цифрові сервіси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Читайте також: Допомога сім'ям у Києві: кому та за яких умов виплатять 7 500 гривень на дитину

На які послуги поширюється знижка

Багатодітними в Україні вважаються родини, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років або до 23 років. Згідно із законом "Про охорону дитинства", вони мають право на 50% знижки на:

  • оплату житла в межах норм (21 кв. м на кожного члена сім'ї та додатково 10,5 кв. м на родину);
  • комунальні послуги (газ, світло тощо) та скраплений балонний газ;
  • тверде та рідке паливо, якщо будинок не має централізованого опалення.

Пільга надається незалежно від виду житла чи форми власності на нього.

Умова за доходом та автоматичне перепризначення

Ключовим фактором для отримання знижки у 2026 році є рівень доходу, який не повинен перевищувати 4 660 гривень на одну особу. Для розрахунку ПФУ бере дані про доходи за III та IV квартали попереднього року.

Родинам, які вже користувалися пільгами з 01.01.2025, Пенсійний фонд визначив право на виплати автоматично на підставі даних ДПСУ. Звертатися повторно потрібно лише у разі змін: у складі сім’ї, місці проживання або переліку послуг.

Як оформити пільгу вперше

Сім’ї, які щойно отримали посвідчення, мають зареєструватися в Реєстрі осіб, які мають право на пільги. Для оформлення виплат необхідно подати:

  • заяву та декларацію про доходи;
  • довідки про наявність пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі, якщо оформлюєте пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу);
  • паспорт, РНОКПП та свідоцтва про народження дітей;
  • посвідчення багатодітної сім'ї (та посвідчення дитини, якщо їй більше 6 років);
  • банківські реквізити.

У разі проживання не за місцем реєстрації, необхідно надати довідку ВПО або акт обстеження матеріально-побутових умов.

Розмір пільги для кожної родини визначається індивідуально.

Способи подання документів

Подати пакет документів можна особисто в сервісних центрах ПФУ, ЦНАПах або через уповноважених осіб у громадах. Також доступна відправка поштою або онлайн - через вебпортал ПФУ, мобільний застосунок "Пенсійний фонд" чи портал "Дія".

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні сім’ї з трьома і більше дітьми можуть отримати статус багатодітної, який дає право на низку державних пільг. Для цього один із батьків має подати заяву до органів соцзахисту, Пенсійного фонду або ЦНАП.

Також ми писали, що багатодітні сім’ї з числа внутрішньо переміщених осіб можуть отримати пільги на оплату житла та комунальних послуг. Для цього середній дохід на одного члена родини не повинен перевищувати встановлений рівень, а сім’я має бути зареєстрована в Реєстрі пільговиків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Послуги ЖКГ Багатодітна родина Пільги
Новини
Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
Аналітика
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
