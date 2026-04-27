UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Квітневі антирекорди: де температура "впала" до -10 і в яких містах зафіксували історичний холод

14:30 27.04.2026 Пн
2 хв
Сьогодні деякі українські міста прокинулись із погодою більше схожою на зимову
aimg Ірина Костенко
Температурні рекорди бувають не лише "з плюсом" (фото ілюстративне: Getty Images)

Нинішній квітень приніс в деякі куточки України історичний холод. Мороз "накрив" не лише високогір'я Карпат, але й дістався окремих великих міст.

Докладніше про рекордні від'ємні значення температур, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днями

Де в Україні температура "впала" до -10°С

Згідно з інформацією гірських рятувальників Прикарпаття (оприлюдненою у Facebook), на горі Піп Іван Чорногірський - станом на 08:00 27 квітня 2026 року - погода була ясною.

Вітер там спостерігався західний, зі швидкістю 5 метрів за секунду.

Тим часом температура повітря на одній з найвищих вершин Українських Карпат (2028,5 м) була зафіксована на рівні -10°С.

Ситуація на високогір'ї Карпат зранку 27 квітня (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Виходячи з оприлюденого рятувальниками фото, там досі залишається чималий шар снігу.

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Про черговий температурний рекорд у Львові розповіли спеціалісти Львівського регіонального центру з гідрометеорології.

Йдеться про те, що 27 квітня мінімальна температура повітря у місті Лева становила -5,3°С.

Зазначається, що попереднє мінімальне значення для цього дня:

  • спостерігалось у 1954 році;
  • становило -2,2°С.

Публікація Львівського регіонального центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Про черговий температурний рекорд повідомили також у Закарпатському обласному центрі з гідрометеорології.

Його зафіксували у місті Ужгород.

Так, 27 квітня мінімальна температура повітря в Ужгороді становила -2,2°С.

"Що нижче за попередній мінімум цього дня за весь період спостережень на 1,2°С", - зауважили експерти.

Публікація Закарпатського обласного центру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/LvivMeteo)

Уточнюється при цьому, що попереднє рекордне значення:

  • було відмічене у 1948 році;
  • становило -1,0°С.

Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, чи можна вважати погоду цього квітня "аномальною".

Крім того, синоптики пояснили, яким може бути травень в Україні.

Читайте також, як "стрибки" погоди на початку квітня могли вплинути на врожай деяких рослин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
