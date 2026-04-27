Апрельские антирекорды: где температура "упала" до -10 и в каких городах зафиксировали исторический холод

Нынешний апрель принес в некоторые уголки Украины исторический холод. Мороз "накрыл" не только высокогорье Карпат, но и добрался до отдельных крупных городов.
Согласно информации горных спасателей Прикарпатья (обнародованной в Facebook), на горе Поп Иван Черногорский - по состоянию на 08:00 27 апреля 2026 года - погода была ясной.
Ветер там наблюдался западный, со скоростью 5 метров в секунду.
Между тем температура воздуха на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат (2028,5 м) была зафиксирована на уровне -10°С.
Исходя из обнародованного спасателями фото, там до сих пор остается немалый слой снега.
Об очередном температурном рекорде во Львове рассказали специалисты Львовского регионального центра по гидрометеорологии.
Речь идет о том, что 27 апреля минимальная температура воздуха в городе Льва составила -5,3°С.
Отмечается, что предыдущее минимальное значение для этого дня:
Об очередном температурном рекорде сообщили также в Закарпатском областном центре по гидрометеорологии.
Его зафиксировали в городе Ужгород.
Так, 27 апреля минимальная температура воздуха в Ужгороде составляла -2,2°С.
"Что ниже предыдущего минимума этого дня за весь период наблюдений на 1,2°С", - отметили эксперты.
Уточняется при этом, что предыдущее рекордное значение:
