Квитки на всі електрички тепер у смартфоні: "Укрзалізниця" оновила застосунок

17:52 12.05.2026 Вт
2 хв
Пасажири все частіше купують квитки на приміські поїзди онлайн
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: В додатку УЗ можна купити квитки на всі електрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Сьогодні, 12 травня, "Укрзалізниця" запустила можливість купівлі приміських квитків через мобільний застосунок по всій Україні.

Головне:

  • Масштабне оновлення: З 12 травня "Укрзалізниця" відкрила можливість купівлі квитків на всі приміські рейси країни безпосередньо у мобільному застосунку.
  • Ріст популярності: Частка онлайн-продажів приміських квитків уже сягнула 13% від загальної кількості та продовжує стрімко зростати.
  • Рекордна статистика: У квітні зафіксовано пік продажів - до 15 тисяч онлайн-квитків на добу.
  • Пільги для студентів: Завдяки інтеграції студентських пільг пасажири вже оформили близько 30 тисяч пільгових квитків через смартфон.
  • Процедура купівлі: Для оформлення проїзного документа достатньо завантажити застосунок УЗ, перейти у розділ "Приміські" та обрати потрібний маршрут.

Онлайн-продажі квитків зростають

У компанії зазначили, що останнім часом пасажири все активніше користуються онлайн-сервісами для оформлення квитків на приміські поїзди. Наразі через застосунок оформлюють уже близько 13% усіх приміських квитків, і цей показник продовжує зростати.

Пік продажів зафіксували у квітні - до 15 тисяч приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у порівнянні з березнем кількість оформлень через застосунок зросла удвічі.

Студенти частіше купують квитки через застосунок

Окремо в УЗ відзначили інтеграцію студентських пільг у квітні. Завдяки цьому пасажири оформили близько 30 тисяч пільгових квитків через застосунок.

У компанії наголосили, що продовжують аналізувати відгуки користувачів, вдосконалювати роботу системи та розширювати перелік доступних маршрутів.

Як купити квиток онлайн

Щоб купити квиток на приміський поїзд у застосунку "Укрзалізниці" потрібно:

  • завантажити застосунок УЗ;
  • перейти у розділ "Приміські";
  • обрати точки відправлення;
  • оформити квиток.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" навесні 2026 року додала у своєму застосунку можливість купувати квитки онлайн на приміські поїзди. З 9 квітня УЗ запустила онлайн-продаж студентських пільгових квитків на приміські поїзди та City Express. Тепер студенти можуть купувати квитки зі знижкою через застосунок без відвідування каси.

