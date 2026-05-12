Квитки на всі електрички тепер у смартфоні: "Укрзалізниця" оновила застосунок

Сьогодні, 12 травня, "Укрзалізниця" запустила можливість купівлі приміських квитків через мобільний застосунок по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
У компанії зазначили, що останнім часом пасажири все активніше користуються онлайн-сервісами для оформлення квитків на приміські поїзди. Наразі через застосунок оформлюють уже близько 13% усіх приміських квитків, і цей показник продовжує зростати.
Пік продажів зафіксували у квітні - до 15 тисяч приміських онлайн-квитків на добу. Крім того, у порівнянні з березнем кількість оформлень через застосунок зросла удвічі.
Окремо в УЗ відзначили інтеграцію студентських пільг у квітні. Завдяки цьому пасажири оформили близько 30 тисяч пільгових квитків через застосунок.
У компанії наголосили, що продовжують аналізувати відгуки користувачів, вдосконалювати роботу системи та розширювати перелік доступних маршрутів.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" навесні 2026 року додала у своєму застосунку можливість купувати квитки онлайн на приміські поїзди. З 9 квітня УЗ запустила онлайн-продаж студентських пільгових квитків на приміські поїзди та City Express. Тепер студенти можуть купувати квитки зі знижкою через застосунок без відвідування каси.