Билеты на все электрички теперь в смартфоне: "Укрзализныця" обновила приложение

Главное: Масштабное обновление: С 12 мая "Укрзализныця" открыла возможность покупки билетов на все пригородные рейсы страны непосредственно в мобильном приложении.

Онлайн-продажи билетов растут

В компании отметили, что в последнее время пассажиры все активнее пользуются онлайн-сервисами для оформления билетов на пригородные поезда. Сейчас через приложение оформляют уже около 13% всех пригородных билетов, и этот показатель продолжает расти.

Пик продаж зафиксировали в апреле - до 15 тысяч пригородных онлайн-билетов в сутки. Кроме того, по сравнению с мартом количество оформлений через приложение выросло вдвое.

Студенты чаще покупают билеты через приложение

Отдельно в УЗ отметили интеграцию студенческих льгот в апреле. Благодаря этому пассажиры оформили около 30 тысяч льготных билетов через приложение.

В компании отметили, что продолжают анализировать отзывы пользователей, совершенствовать работу системы и расширять перечень доступных маршрутов.

Как купить билет онлайн

Чтобы купить билет на пригородный поезд в приложении "Укрзализныци" нужно: