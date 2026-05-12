Билеты на все электрички теперь в смартфоне: "Укрзализныця" обновила приложение

Сегодня, 12 мая, "Укрзализныця" запустила возможность покупки пригородных билетов через мобильное приложение по всей Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании отметили, что в последнее время пассажиры все активнее пользуются онлайн-сервисами для оформления билетов на пригородные поезда. Сейчас через приложение оформляют уже около 13% всех пригородных билетов, и этот показатель продолжает расти.
Пик продаж зафиксировали в апреле - до 15 тысяч пригородных онлайн-билетов в сутки. Кроме того, по сравнению с мартом количество оформлений через приложение выросло вдвое.
Отдельно в УЗ отметили интеграцию студенческих льгот в апреле. Благодаря этому пассажиры оформили около 30 тысяч льготных билетов через приложение.
В компании отметили, что продолжают анализировать отзывы пользователей, совершенствовать работу системы и расширять перечень доступных маршрутов.
Чтобы купить билет на пригородный поезд в приложении "Укрзализныци" нужно:
Напомним, "Укрзализныця" весной 2026 года добавила в своем приложении возможность покупать билеты онлайн на пригородные поезда. С 9 апреля УЗ запустила онлайн-продажу студенческих льготных билетов на пригородные поезда и City Express. Теперь студенты могут покупать билеты со скидкой через приложение без посещения кассы.