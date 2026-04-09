Більше жодних черг у каси: студенти зможуть купувати квитки на електрички у застосунку
Студенти в Україні тепер можуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди прямо у смартфоні. Новий сервіс уже доступний у більшості регіонів країни.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
Головне:
- Цифровізація: Більше не потрібно стояти в черзі до каси, щоб пред'явити студентський для купівлі квитка на електричку.
- Де працює: Послуга доступна для приміських рейсів та системи City Express у 19 областях.
- Знижка: Пільгова ціна активується лише після введення серії та номера документа в застосунку.
- Доступність: Оновлення вже працює у версіях застосунку для Android та iOS.
Як працює новий сервіс
Відтепер студентам не потрібно звертатися до каси, щоб придбати пільговий квиток. Оформити його можна безпосередньо в застосунку "Укрзалізниці".
Для цього потрібно:
- обрати розділ "Приміські" або Kyiv City Express;
- вказати станції відправлення і прибуття;
- обрати "Студентський квиток";
- обов’язково ввести серію та номер студентського;
- додати пільгу та оплатити.
Знижка застосовується автоматично під час оплати.
Де вже доступна послуга
Наразі онлайн-квитки зі студентською пільгою доступні у 19 регіонах України. Йдеться про: Київську, Вінницьку, Житомирську, Миколаївську, Одеську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Чернігівську, Хмельницьку, Черкаську, Львівську, Волинську, Тернопільську, Рівненську, Івано-Франківську, Закарпатську, Чернівецьку, Херсонську та Запорізьку області.
В "Укрзалізниці" зазначають, що продовжують розширювати функціонал і працюють над тим, щоб сервіс став доступним у всіх регіонах.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила можливість купувати квитки через мобільний застосунок ще у 7 областях. Пасажири можуть оформити поїздку онлайн за кілька секунд без черг, а електронний квиток зберігається у смартфоні та спрощує посадку.
Також у застосунку УЗ нещодавно з’явился функція купівлі залізничних квитків для людей з інвалідністю.