В Україну йде похолодання та небезпечні погодні умови: яким областям приготуватись

Четвер і п'ятниця - останні теплі дні цього тижня. Вже в суботу погода різко зміниться: прийде похолодання, а в Карпатах взагалі є небезпека сходу лавин.

27 березня: останній теплий день У п'ятницю більшість регіонів ще насолодиться плюсовою температурою: +12...+18°С - у більшості областей України

- у більшості областей України +8...+11°С - на Харківщині, Сумщині та Полтавщині

- на Харківщині, Сумщині та Полтавщині +15°С - у Києві. Дощі можливі місцями на сході країни. На решті території - без істотних опадів. Укргідрометцентр підтверджує слова Діденко - опади очікуються на Луганщині, Сумщині та Харківщині. Фото: більшість регіонів будуть без опадів 27 березня (скриншот з сайту Укргідрометцентру) Синоптики попереджають, що у суботу температура піде вниз. Окремо Укргідрометцентр оголосив попередження для гірських районів. 26-27 березня через відлигу на високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека - 3-й рівень. Під загрозою - північно-східні та північно-західні схили.