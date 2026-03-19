Німеччина готує обмеження цін на пальне і великі штрафи для АЗС

На тлі стрімкого подорожчання пального через війну в Ірані уряд Німеччини готується обмежити підвищення цін на бензин і дизель, та запровадити штрафи для АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Відповідний законопроєкт планує розглянути Бундестаг вже сьогодні 19 березня.

Згідно з документом, автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу - опівдні. Водночас знижувати їх можна буде у будь-який момент. За порушення правил передбачені штрафи до 100 тисяч євро.

Такі кроки пов’язані з різким подорожчанням пального. Зокрема, ціни на бензин у країні зросли на 27 центів за літр, а на дизель - на 42 центи. Це перевищує середні показники по ЄС.

За даними Європейської комісії, Німеччина опинилася серед країн, де водії найбільше постраждали від цінового стрибка.

Влада пояснює ситуацію високою концентрацією ринку та можливими зловживаннями з боку операторів АЗС. Новий закон також розширює повноваження антимонопольного органу для боротьби із завищенням цін.

Водночас бізнес критикує ініціативу. У Федераціїʼ німецької промисловості заявили, що такі зміни можуть створити невизначеність для компаній і негативно вплинути на інвестиції.

Очікується, що нові правила можуть запрацювати вже з квітня і діятимуть щонайменше рік.