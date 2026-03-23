Нафтові шоки гірші, ніж у 1970-х: МЕА б’є на сполох через війну в Ірані

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) консультується з урядами Азії та Європи щодо вивільнення більшої кількості запасів нафти енергетичну кризу, викликану війною в Ірані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Якщо це (вивільнення нафти – ред.) буде необхідно, звичайно, ми це зробимо. Ми розглядаємо умови, аналізуємо, оцінюємо ринки та обговорюємо з нашими країнами-членами", – виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.

Раніше повідомлялось, що країни-члени МЕА 11 березня домовилися випустити рекордні 400 млн барелів нафти зі стратегічних запасів для боротьби зі зростанням світових цін на сиру нафту.

"Випуск запасів допоможе заспокоїти ринки, але це не рішення. Це лише допоможе зменшити біль в економіці", - додав він.

Бірол також назвав кризу на Близькому Сході "дуже серйозною" та гіршою, ніж два нафтові шоки 1970-х років, а також вплив російсько-української війни на світові ринки газу разом узяті.

"Найважливішим рішенням цієї проблеми є відкриття Ормузької протоки. Глибина проблеми не була належним чином оцінена особами, які приймають рішення в усьому світі", - додав виконавчий директор МЕА.