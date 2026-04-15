У ЄС назвали ключовий негативний наслідок конфлікту на Близькому Сході

03:01 15.04.2026 Ср
Яка галузь у ЄС найбільше постраждала від війни США та Ірану?
Костянтин Широкун
Фото: у ЄС назвали ключовий негативний наслідок конфлікту на Близькому Сході (Getty Images)

Можлива нестача реактивного палива через війну в Ірані є "головним занепокоєнням" для Єврокомісії та приводом для авіакомпаній посилити тиск на кліматичну політику ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

ЄС закликав готуватися до тривалих перебоїв на енергоринку через війну в Ірані

"Європейські авіакомпанії ще не відчувають дефіциту палива, але можуть зіткнутися з дефіцитом гасу найближчим часом", - заявила речниця виконавчого комітету ЄС з питань енергетичної політики Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, поставки сирої нафти на нафтопереробні заводи ЄС були стабільними, і наразі немає потреби в додатковому випуску запасів. Вона додала, що європейські нафтопереробні заводи здатні покрити близько 70% потреб блоку в гасі.

"Наша робота та наша роль на даний момент полягає в координації та зборі повної ситуаційної обізнаності та інформації про ситуацію в режимі реального часу, тому ми зараз щотижня скликаємо координаційні групи з питань нафти та газу", – підкреслила Ітконен.

Що кажуть авіакомпанії

Однак європейські оператори вже наполягають на діях та поступках з боку Брюсселя. Торгова асоціація Airlines for Europe (A4E), членами якої є Ryanair, Lufthansa та Air France-KLM, вже закликала до створення платформи для спільних переговорів та закупівлі гасу.

Лобістська група також хоче прийняти закон, який зобов’язує європейські країни спеціально запасати авіаційне паливо, як вони вже зобов’язані робити це з нафтою та газом.

Європа вводить обмеження на тлі енергетичної кризи

Нагадаємо, через війну на Близькому Сході в Європі почалися проблеми з пальним, найбільше від кризи постраждала Центральна Європа.

Так, уряди окремих країн намагаються зупинити паніку та "паливний туризм", запроваджуючи жорсткі добові норми.

Зокрема, Німеччина схвалила зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне, спричинене війною в Ірані.

Окрім того, у Єврокомісії закликали громадян працювати з дому, менше їздити на авто та літати, щоб економити дорогоцінні вуглеводні.

Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта