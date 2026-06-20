Кушнер і Віткофф готуються до переговорів з Іраном щодо "ядерки"

Спецпредставники Дональда Трампа на переговорах з Іраном Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер можуть зустрітись у Швейцарії з іранськими чиновниками. На переговорах буде йти розмова про долю ядерної програми Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Дата зустрічі ще невідома. Проте сам Кушнер вже перебуває у Швейцарії, а Віткофф тільки туди вилетів. За даними джерела Axios, прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдул Рахман аль-Тані, один з ключових посередників між США та Іраном, прибув до Швейцарії раніше в п'ятницю.

Раніше планувалось, що делегацію США очолюватиме віцепрезидент Джей Ді Венс, але він відклав свою поїздку. Незрозуміло, чи приєднається він до спецпредставників Трампа цими вихідними.