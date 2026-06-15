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Трамп обіцяє відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми

07:00 15.06.2026 Пн
2 хв
Відмова Тегерану від ядерних амбіцій є найголовнішою вимогою Вашингтону ще з початку війни
aimg Юлія Маловічко
Трамп обіцяє відновити атаки по Ірану в разі провалу перемовин щодо ядерної програми Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп заявив, що удари по Ірану можуть поновитися, якщо Тегеран і Вашингтон не досягнуть остаточної угоди щодо іранської ядерної програми, переговори про що заплановані на найближчий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

В інтерв'ю The New York Times Трамп заявив, що готовий повернутися до військового сценарію щодо Ірану, якщо сторони не зможуть домовитися про остаточне врегулювання питання ядерної програми. За його словами, можливість нових ударів залишається на столі у разі провалу переговорного процесу.

Американський президент також різко висловився про прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Трамп назвав його "дуже складною людиною" та заявив, що ізраїльський лідер має бути вдячний США за їхню роль у стримуванні іранської ядерної програми.

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За словами глави Білого дому, якби Іран отримав ядерну зброю, це становило б екзистенційну загрозу для Єрусалиму. Він наголосив, що саме тому Вашингтон продовжує наполягати на досягненні угоди, яка не дозволить Тегерану створити ядерний арсенал.

Останні заяви Трампа пролунали на тлі активних досягненої віддалено угоди між Вашингтоном і Тегераном. Попри оптимізм Білого дому, остаточного рішення щодо угоди поки не досягнуто, а в Ірані раніше заявляли, що ще не ухвалили фінального рішення щодо запропонованих умов.

Як відомо, останніми тижнями американський лідер неодноразово закликав Ізраїль утриматися від нових ударів по Ірану, щоб не зірвати дипломатичні зусилля. Водночас він попереджав, що у разі невдачі переговорів США готові розглянути жорсткіші заходи проти Тегерана.

При цьому ЦАХАЛ у неділю завдав ударів по південному передмісті Бейрута в районі Дахія, що розкритикував Трамп.

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