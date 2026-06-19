Венс не їде до Швейцарії на переговори з Іраном щодо ядерки: Білий дім назвав причину

Білий дім заявив у четвер увечері, що віцепрезидент Джей Ді Венс відкладв візит до Швейцарії для проведення нового раунду переговорів з Іраном щодо його ядерної програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Відомо, що команда на чолі з Венсом була готова до від'їзду, але відклала його, посилаючись на складну логістику переговорів. А саме причина у триваючій військовій кампанії Ізраїлю у Лівані, через що іранські представники також не поїхали на переговори.

Відтермінування переговорів сталося після того, як США заявили про зняття блокади, дозволивши нафтовим танкерам вільно переміщатися через Ормузьку протоку після місяців неможливого використання цього критично важливого каналу.

Республіканці незадоволені угодою

Початкова угода США та Ірану викликала різку критику з боку деяких членів США, зокрема кількох республіканців у Конгресі, які стурбовані тим, що Вашингтон занадто багато поступився Ірану, послабивши санкції та створивши потенційний фонд у розмірі 300 мільярдів доларів для допомоги у відбудові.

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У зв'язку з цим Венс зробив досить незвичайний крок, з'явившись у Білому домі, щоб захистити угоду. Він стверджував, що хоча вона пропонує поступки, Іран спочатку має виконати вимоги США.

"Коли вони посилюють свою добру поведінку, ми можемо посилити економічне полегшення", – сказав він.

"Якщо ж вони зменшать свою добру поведінку, ми можемо її вимкнути", - підсумував віце-президент.