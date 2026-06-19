CNN дізналося про секретні пропозиції США та Ірану щодо угоди

США та Іран працюють над розробкою секретних пропозицій щодо реалізації угоди з 14 пунктів. Вони, зокрема, стосуються майбутнього ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Троє американських посадовців, знайомих із перемовинами, підтвердили: сторони працюють над секретними пропозиціями щодо реалізації підписаної цієї тижня угоди.

Джерела наголосили, що ці пропозиції далеко не остаточні.

Іран не підписав додаткові документи

CNN звертає увагу на важливу деталь: Іран не підписав жодних додаткових документів, як це було у випадку з меморандумом про взаєморозуміння.

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"Ци викликає питання, чи не перебільшила адміністрація (США - ред.) зобов’язання, яких вона домоглася від Ірану, і ще раз підкреслює, наскільки швидко можуть зруйнуватися крихкі політичні зусилля щодо досягнення остаточної угоди", - пише видання.

Журналісти також відзначають, що ситуація показує, що швидко можуть зруйнуватися крихітні політичні зусилля щодо досягнення остаточної угоди.

Чому США не стали чекати

Американські перемовники планують опублікувати підписаний меморандум про взаєморозуміння, не чекаючи, поки вище керівництво Ірану підпише детальніші пропозиції реалізації щодо 14 пунктів.

Словами одного з джерел, причина проста - сторони не хочуть затримувати наступний етап переговорів.

Деталі пропозицій залишаються невідомими

CNN не вдалося дізнатися подробиці щодо змісту цих робочих пропозицій.

Один посадовець охарактеризував записані частини пропозицій як "робочі" документи, які обидві сторони домовилися офіційно оформити як наступний крок.

Джерела зазначили, що вони містять більше конкретики щодо того, чого прагнуть американські переговірники в подальшому для переговорів, зокрема щодо ядерної програми Ірану.