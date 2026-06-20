Кушнер и Уиткофф готовятся к переговорам с Ираном по "ядерной программе"

Спецпредставители Дональда Трампа на переговорах с Ираном Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут встретиться в Швейцарии с иранскими чиновниками. На переговорах будет обсуждаться судьба ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Дата встречи пока неизвестна. Однако сам Кушнер уже находится в Швейцарии, а Уиткофф только что вылетел туда. По данным источника Axios, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, один из ключевых посредников между США и Ираном, прибыл в Швейцарию ранее в пятницу.

Ранее планировалось, что делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Венс, но он отложил свою поездку. Неясно, присоединится ли он к спецпредставителям Трампа в эти выходные.