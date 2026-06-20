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Кушнер и Уиткофф готовятся к переговорам с Ираном по "ядерной программе"

04:23 20.06.2026 Сб
2 мин
Кто еще примет участие в возможной встрече двух сторон в Швейцарии?
aimg Филипп Бойко
Кушнер и Уиткофф готовятся к переговорам с Ираном по "ядерной программе" Фото: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (Getty Images)
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Спецпредставители Дональда Трампа на переговорах с Ираном Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут встретиться в Швейцарии с иранскими чиновниками. На переговорах будет обсуждаться судьба ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Дата встречи пока неизвестна. Однако сам Кушнер уже находится в Швейцарии, а Уиткофф только что вылетел туда. По данным источника Axios, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани, один из ключевых посредников между США и Ираном, прибыл в Швейцарию ранее в пятницу.

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Ранее планировалось, что делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Венс, но он отложил свою поездку. Неясно, присоединится ли он к спецпредставителям Трампа в эти выходные.

Контекст переговоров между США и Ираном

Как известно, на днях США и Иран уже официально подписали "меморандум о взаимопонимании". Для одобрения окончательного соглашения сторонам еще предстоит урегулировать, как минимум, ядерную программу Тегерана.

Трое американских чиновников, знакомых с ходом переговоров, подтвердили: стороны работают над секретными предложениями по реализации подписанного на этой неделе соглашения. Источники подчеркнули, что эти предложения далеко не окончательны.

Сам американский лидер Дональд Трамп пригрозил возобновить атаки на Иран в случае провала переговоров по ядерной программе.

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