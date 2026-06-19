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Поїзд Київ - Кишинів кардинально змінює графік руху

12:34 19.06.2026 Пт
2 хв
У поїзді запроваджують нововведення для родин з дітьми
aimg Тетяна Веремєєва
Поїзд Київ - Кишинів кардинально змінює графік руху Фото: Із Києва до Молдови почне курсувати щоденний поїзд (Getty Images)
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Міжнародний поїзд №351/352 "Бессарабія", який сполучає Київ і Кишинів, із кінця червня переходить на щоденний графік руху. Крім того, зміниться час відправлення рейсу з молдовської столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Новий графік руху

Як зазначили у відомстві, з 28 червня поїзд Київ - Кишинів курсуватиме щодня. Відповідне рішення ухвалили Міністерство розвитку громад та територій, "Укрзалізниця" та молдовська залізниця CFM.

Також із 29 червня зміниться графік відправлення поїзда з Кишинева. Тепер він вирушатиме о 19:52 замість 17:42.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Крім того, у перший рейс вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.

Читайте також: На які поїзди "Укрзалізниці" вас не пустять без паперового квитка: перелік рейсів

Чому оновлення є важливим

У Мінрозвитку пояснили, що новий розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що маршрут до Кишинева залишається одним із найважливіших міжнародних напрямків для українців.

"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи", - зазначив він.

Квитки на поїзд уже доступні через застосунок та сайт "Укрзалізниці", а також у залізничних касах.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" спільно з молдовськими залізничниками у тестовому режимі запустила продовження маршруту поїзда Київ - Кишинів до станції Ревака біля міжнародного аеропорту Кишинева. Для пасажирів організували безкоштовний трансфер до аеропорту, щоб покращити транспортне сполучення з європейськими авіарейсами.

РБК-Україна також розповідало, що УЗ оновлює графік руху поїздів з 28 червня. Перевізник запускає 12 нових рейсів, переводить частину поїздів на щоденне курсування, прискорює окремі маршрути та розширює сполучення з Карпатами. Зокрема, поїзд Харків - Рахів стане найдовшим маршрутом в Україні, а нові рейси з'являться між Дніпром, Одесою, Мукачевом, Києвом, Івано-Франківськом, Миколаєвом та Кременчуком.

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