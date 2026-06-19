Поїзд Київ - Кишинів кардинально змінює графік руху

Міжнародний поїзд №351/352 "Бессарабія", який сполучає Київ і Кишинів, із кінця червня переходить на щоденний графік руху. Крім того, зміниться час відправлення рейсу з молдовської столиці.

Новий графік руху

Як зазначили у відомстві, з 28 червня поїзд Київ - Кишинів курсуватиме щодня. Відповідне рішення ухвалили Міністерство розвитку громад та територій, "Укрзалізниця" та молдовська залізниця CFM.

Також із 29 червня зміниться графік відправлення поїзда з Кишинева. Тепер він вирушатиме о 19:52 замість 17:42.

У складі поїзда курсуватимуть плацкартні та купейні вагони. Крім того, у перший рейс вирушить новий дитячий вагон, спеціально облаштований для комфортних подорожей родин із дітьми.

Чому оновлення є важливим

У Мінрозвитку пояснили, що новий розклад дозволить пасажирам зручніше планувати пересадки на інші маршрути.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що маршрут до Кишинева залишається одним із найважливіших міжнародних напрямків для українців.

"Маршрут до Кишинева залишається одним із важливих міжнародних напрямків для українців. Зокрема завдяки зручному сполученню з міжнародним аеропортом Кишинева, який забезпечує рейси до багатьох країн Європи", - зазначив він.

Квитки на поїзд уже доступні через застосунок та сайт "Укрзалізниці", а також у залізничних касах.