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Поезд Киев - Кишинев кардинально меняет график движения

12:34 19.06.2026 Пт
2 мин
В поезде вводят нововведения для семей с детьми
aimg Татьяна Веремеева
Поезд Киев - Кишинев кардинально меняет график движения Фото: Из Киева в Молдову начнёт курсировать ежедневный поезд (Getty Images)
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Международный поезд № 351/352 "Бессарабия", связывающий Киев и Кишинев, с конца июня переходит на ежедневный график движения. Кроме того, изменится время отправления поезда из молдавской столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Новый график движения

Как отметили в ведомстве, с 28 июня поезд Киев - Кишинев будет курсировать ежедневно. Соответствующее решение приняли Министерство развития общин и территорий, "Укрзализныця" и молдавская железная дорога CFM.

Также с 29 июня изменится расписание отправления поезда из Кишинева. Теперь он будет отправляться в 19:52 вместо 17:42.

В составе поезда будут курсировать плацкартные и купейные вагоны. Кроме того, в первый рейс отправится новый детский вагон, специально оборудованный для комфортных путешествий семей с детьми.

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Почему обновление важно

В Минразвития пояснили, что новое расписание позволит пассажирам удобнее планировать пересадки на другие маршруты.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что маршрут в Кишинев остается одним из важнейших международных направлений для украинцев.

"Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы", - отметил он.

Билеты на поезд уже доступны через приложение и сайт "Укрзализныци", а также в железнодорожных кассах.

Напомним, ранее "Укрзализныця" совместно с молдавскими железнодорожниками в тестовом режиме запустила продление маршрута поезда Киев - Кишинев до станции Ревака, расположенной рядом с международным аэропортом Кишинева. Для пассажиров организовали бесплатный трансфер до аэропорта, чтобы улучшить транспортное сообщение с европейскими авиарейсами.

РБК-Украина также сообщало, что "Укрзализныця" обновляет расписание движения поездов с 28 июня. Перевозчик запускает 12 новых рейсов, переводит часть поездов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные маршруты и расширяет сообщение с Карпатами. В частности, поезд Харьков - Рахов станет самым длинным маршрутом в Украине, а новые рейсы появятся между Днепром, Одессой, Мукачево, Киевом, Ивано-Франковском, Николаевом и Кременчугом.

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