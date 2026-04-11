З Києва прямо до літака: "Укрзалізниця" запускає рейс до аеропорту Кишинева
"Укрзалізниця" спільно з молдовськими залізничниками запускає тестовий етап маршруту Київ-Кишинів із продовженням до станції біля аеропорту Кишинева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"13 квітня рейс поїзду 351 Київ - Кишинів буде продовжено до Реваки", - йдеться у повідомленні.
На станції пасажирів очікуватиме безкоштовний шатл, який доставлятиме їх безпосередньо до аеропорту Кишинева.
У компанії зазначають, що цей крок є тестовим і дозволить оцінити попит на таку логістичну опцію.
У разі успішного запуску станція Ревака може бути включена до маршруту поїзда №351 на постійній основі.
