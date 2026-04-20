Курс пішов угору: скільки сьогодні коштує 100 доларів у банках

10:38 20.04.2026 Пн
2 хв
Скільки доведеться заплатити за 100 доларів у найбільших банках України на ранок понеділка?
aimg РБК-Україна
Фото: скільки коштують 100 доларів (Getty Images)

Станом на ранок 20 квітня 2026 року вартість 100 доларів у банках України перевищує 4400 гривень. Після вихідних курс продажу американської валюти закріпився вище 44 грн.

Скільки коштують 100 доларів у ПУМБ, monobank, ПриватБанк та Ощадбанк – роз’яснює РБК-Україна.

Читайте також: Долар вже по 44 гривні, євро також стрибнуло: курс валют 20 квітня вийшов на нові максимуми

Головне:

  • Вартість 100 доларів: від 4420 до 4435 грн
  • Найдешевше: у ПУМБ - 4420 грн
  • Найдорожче: в Ощадбанку - 4435 грн
  • Різниця між банками: до 15 грн

У банках курс продажу долара коливається в межах 44,20-44,35 грн, тому вартість 100 доларів залежить від установи.

Зокрема, у ПУМБ 100 доларів можна купити за 4420 грн (курс продажу - 44,20 грн).

У Monobank сума становить 4423 грн (44,23 грн за долар).

У ПриватБанк - 4425 грн (44,25 грн за долар).

Найвища вартість - в Ощадбанк, де 100 доларів обійдуться у 4435 грн (44,35 грн за долар).

Курс валют в Україні росте з минулого тижня. Так, у пятницю Нацбанк дав курс долара на понеділок зі стрибком одразу на 26 копійок. Тож, офіційний курс на сьогодні - 43,89 гривні.

На думку опитаних РБК-Україна експертів об'єктивних причин для різкої девальвації наразі немає. Зокрема, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що курс іде вгору всупереч позитивним сигналам.

У свою чергу засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак зазначає, що НБУ навмисно девальвував офіційний курс. На його думку, якби курс був прогнозованим, українці масово скуповували б валюту.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

