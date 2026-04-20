Курс пошел вверх: сколько сегодня стоит 100 долларов в банках

10:38 20.04.2026 Пн
2 мин
Сколько придется заплатить за 100 долларов в крупнейших банках Украины на утро понедельника?
aimg РБК-Украина
Фото: сколько стоят 100 долларов (Getty Images)

По состоянию на утро 20 апреля 2026 года стоимость 100 долларов в банках Украины превышает 4400 гривен. После выходных курс продажи американской валюты закрепился выше 44 грн.

Сколько стоят 100 долларов в ПУМБ, monobank, ПриватБанк и Ощадбанк - разъясняет РБК-Украина.

Доллар уже по 44 гривны, евро также прыгнуло: курс валют 20 апреля вышел на новые максимумы

Главное:

  • Стоимость 100 долларов: от 4420 до 4435 грн
  • Самое дешевое: в ПУМБ - 4420 грн
  • Дороже всего: в Ощадбанке - 4435 грн
  • Разница между банками: до 15 грн

В банках курс продажи доллара колеблется в пределах 44,20-44,35 грн, поэтому стоимость 100 долларов зависит от учреждения.

В частности, в ПУМБ 100 долларов можно купить за 4420 грн (курс продажи - 44,20 грн).

В Monobank сумма составляет 4423 грн (44,23 грн за доллар).

В ПриватБанк - 4425 грн (44,25 грн за доллар).

Самая высокая стоимость - в Ощадбанке, где 100 долларов обойдутся в 4435 грн (44,35 грн за доллар).

Курс валют в Украине растет с прошлой недели. Так, в пятницу Нацбанк дал курс доллара на понедельник со скачком сразу на 26 копеек. Поэтому, официальный курс на сегодня - 43,89 гривны.

По мнению опрошенных РБК-Украина экспертов объективных причин для резкой девальвации пока нет. В частности, финансовый эксперт Андрей Шевчишин считает, что курс идет вверх вопреки позитивным сигналам.

В свою очередь основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак отмечает, что НБУ намеренно девальвировал официальный курс. По его мнению, если бы курс был прогнозируемым, украинцы массово скупали бы валюту.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Больше по теме:
ФинансыКурс доллара