Без стрибків, але з увагою до євро: що чекати від курсу валют наступного тижня - прогноз банкіра

07:30 18.04.2026 Сб
2 хв
Які "цінники" на долар та євро чекати наступного тижня?
aimg Ірина Гамерська aimg Тарас Лєсовий Експерт
Без стрибків, але з увагою до євро: що чекати від курсу валют наступного тижня - прогноз банкіра Фото: що чекати від курсу валют наступного тижня (Getty Images)

Ситуація на валютному ринку в останню декаду квітня залишатиметься прогнозованою та достатньо комфортною. Попри світову турбулентність, в Україні не спостерігається тригерів для різких стрибків курсу.

Що чекати на валютному ринку наступного тижня у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Читайте також: Податок на посилки: кому скасують пільги та скільки доведеться платити

Головне:

  • Стабільність долара: Завдяки режиму "керованої гнучкості" від НБУ, курс долара уникатиме різких перекосів. Протягом тижня очікується спокійний рух без хаотичних коливань.
  • Вплив Близького Сходу: Вартість євро в Україні залежатиме від світових цін на нафту. Загострення конфліктів на Близькому Сході може послабити євро через енергетичну залежність Європи.
  • Готівковий ринок: Різниця між курсами купівлі та продажу залишиться незначною, а готівковий сегмент орієнтуватиметься на тенденції міжбанку.
  • Прогнозні показники: Курс долара очікується в межах 43,5-44,25 грн, а євро - в діапазоні 49,5-52 грн.

Фактори впливу та базовий сценарій

"Остання декада квітня не створює передумов для різких змін на валютному ринку. Поточна ситуація свідчить, що найближчого тижня курсові показники навряд чи зазнають карколомних коливань, а ринок загалом зберігатиме достатньо комфортний і передбачуваний стан", - вважає експерт.

Як зазначає Лєсовий, наступного тижня ринок працюватиме в режимі помірних змін. Середні тижневі відхилення складуть не більше 1-1,5% від початкового курсу.

"Окремої уваги потребує курс євро. На відміну від долара, він формується переважно під впливом світових торгів у парі євро/долар, а також через пару гривня/долар. Саме тому будь-які міжнародні події безпосередньо позначаються на вартості євровалюти в Україні", - пояснює банкір.

Курс євро залишається менш передбачуваним через міжнародні події. Якщо ситуація на ринку енергоносіїв буде стабільною, світове співвідношення євро до долара наступного тижня може перебувати в межах 1,16-1,17. За базовим сценарієм, статус-кво на ринку збережеться, а потреби у надмірних інтервенціях з боку Нацбанку не виникне.

"Отже, за умови збереження статус-кво як в Україні, так і у світі, наступного тижня валютний ринок не зазнає істотних змін. Вартість долара очікується в межах 43,5-44,25 грн, а євро коштуватиме в діапазоні 49,5-52 грн", - додав він.

Різниця між купівлею та продажем:

На міжбанку вона не перевищить 0,15-0,2 грн. У банках та обмінниках спред може бути ширшим: до 0,6-1 грн для долара та до 1-1,3 грн для євро.

Читайте також: Квітень буде ще важчим: в МВФ зробили неприємний прогноз для світової економіки

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

