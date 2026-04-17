Долар росте, у євро новий рекорд: курс на 20 квітня та що робити, якщо гроші пішли не на той рахунок

Нацбанк продовжує підвищувати курс долара та євро. Так, у понеділок євро вийде на новий рекорд, додавши в ціні ще 34 копійки. Долар зросте на 26 копійок.

Скільки коштуватиме валюта 20 квітня та що робити, якщо платіж пішов не за адресою - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

Нацбанк встановив курс валют на понеділок, 20 квітня. Тож, наступного тижня долар додасть в ціні 26 копійок і коштуватиме 43,89 гривні.

Щодо євро, то валюта вийде на новий рекорд - 51,76 (+34 коп).

Фото: курс валют на 20 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Чи законні комісії банки та як повернути помилковий платіж

Користування банківськими послугами часто викликає запитання щодо законності додаткових платежів або зупинки операцій. Тож, які права мають банки та що робити, якщо гроші пішли не на той рахунок:

Комісії за послуги: Банки мають законне право самостійно встановлювати комісії за перекази та оплату послуг. Користувачам рекомендують уважно вивчати тарифи перед відкриттям рахунку.

Блокування переказів: Банк може зупинити операцію, якщо вона виглядає підозрілою або має ознаки злочину. Видаткові операції можуть бути заблоковані на строк до семи робочих днів.

Помилка в реквізитах: У разі відправки грошей не за адресою необхідно негайно подати письмову заяву до банку.

Захист прав: Якщо банк відмовляється повертати кошти, відправлені помилково, наступним кроком є звернення до Національного банку України або до суду.

Роз’яснення ключових ситуацій

Чому банк списує комісії? Встановлення процентних ставок та плати за обслуговування - це внутрішнє рішення кожної фінустанови. Оскільки цей процес є законним, відповідальність за ознайомлення з умовами договору покладається на клієнта.

Коли зупиняють операції? Зупинка платежу є обов’язком банку, якщо виникає підозра щодо законності транзакції. Рішення про тимчасове блокування видаткових операцій (до 7 робочих днів) може ухвалити спеціально уповноважений орган для перевірки всіх обставин.

Що робити, якщо реквізити вказано неправильно? Якщо ви або касир помилилися в цифрах, алгоритм дій наступний: