Долар вже по 44 гривні, євро також стрибнуло: курс валют 20 квітня вийшов на нові максимуми

Ранок понеділка, 20 квітня, зустрів українців новим стрибком цін на іноземну валюту. Після вихідних долар та євро суттєво додали в ціні як у банках, так і в обмінних пунктах.

Головне:

Стрибок за вихідні: Долар у банках здорожчав на 35 коп., а євро - одразу на 48 коп.

Нові максимуми: Середній курс продажу долара сягнув 44,20 грн, євро перетнув позначку 52,25 грн.

Курси в банках: У ПриватБанку долар коштує 44,30 грн, у "Пумбі" - 44,40 грн, у Monobank - 44,23 грн.

Картковий курс: Найвищу ціну на євро встановив "Приват" - 52,63 грн за безготівкову покупку.

Обмінники: Готівкова валюта теж додала в ціні: долар - 43,95 грн, євро - 51,95 грн

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 20 квітня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні 43,95 гривень пр покупці та 43,80 гривні - при здачі валюти. У порівнянні з ранком п'ятниці, 17 квітня, курс виріс на 15 копійок по обох показниках.

Євро в обмінниках можна купити за середнім курсом у 51,95 гривню, а здати - по 51,60 гривні. Валюта здорожчала у порівнянні з п'ятницею на 35 та 20 копійок відповідно.

Фото: курс валют на 20 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

В банках євро та долар сьогодні коштують дорожче. Так, за долар сьогодні доведеться заплатити в середньому 44,20 гривні, а здати можна по 43,60 гривні. Так, долар додав в ціні за вихідні 35 та 25 копійок відповідно.

Євро в банках вже перевищило 52 гривні - при покупці курс 52,25 (+48 коп) гривні. Здати європейську валюту сьогодні можна по 51,40 (+35 коп) гривні.

Фото: курс валют в банках (скріншот Minfin)

ПриватБанк сьогодні продає долар по 44,30 гривні у відділеннях та 44,24 гривні - безнал. Євро в "Приваті" сьогодні можна купити по 52,50 гривні у касі та 52,63 гривні - карткою.

Ощадбанк продає долари в мобільному застосунку по 44,25 гривні, а карткою - 44,35 гривні. Євро в "Ощаді" у застосунку можна купити по 52,30 гривні, а безнал - 52,45 гривні.

У "Пумбі" долар сьогодні коштує 44,40 гривні у касі та 44,20 гривні - комерційний курс. Євро в банку можна купити по 52,40 гривні.

Monobank сьогодні продає долари по 44,23 гривні, а євро - по 52,35 гривні.