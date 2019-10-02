Курс доллара продолжает расти на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 19 копеек до 24,85 гривен за доллар, курс в покупке до 24,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 31 копейку до 27,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,8300 - 24,8500 грн/доллар, евро 27,1218 - 27,1436 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3796грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8300 24,8500 EUR/UAH 27,1218 27,1436 RUB/UAH 0,3792 0,3796

Напомним, 1 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,6300 - 24,6600 грн/доллар, евро 26,8097 - 26,8399 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 2455,5302 гривен за 100 долларов (+35,7828 гривен).

Как сообщило РБК-Украина, 1 октября Минфин впервые провел аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. При этом было размещено ОВГЗ на 77 млн грн, что значительно меньше, чем в 24 сентября - 13,2 млрд грн.

По данным НБУ, приток средств нерезидентов в гособлигации Украины является одной из главных причин укрепления гривны в 2019 году.