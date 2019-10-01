Украина впервые продала ОВГЗ через платформу Bloomberg

Иллюстративное фото (УНИАН)

Министерстов привлекло в бюджет 77,2 млн гривен

Украина впервые провела аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа через платформу Bloomberg. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины в Facebook.

Отмечается, что на аукционах по продаже ОВГЗ Министерство финансов привлекло в бюджет 77,2 млн гривен, большую часть из которых составили поступления от 2-летних облигаций внутреннего госзайма.

Ставки доходности по размещенным ОВГЗ составили:

по 3-месячным ОВГЗ - 15,75% (снижение на 25 базисных пунктов);

по 1-летними ОВГЗ - 15,09%;

по 2-летним ОВГЗ - 15,36% (снижение на 14 бп).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов привлекло в бюджет 16,5 млрд гривен на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа. Минфин осуществил размещение облигаций внутреннего госзайма, номинированных в долларах США, со сроком обращения 1,5 и 2 года по ставкам 5,25% и 5,5% соответственно, значительно снизив предыдущие ставки доходности.

Кроме того, на аукционе 6 августа Министерство финансов разместило гособлигации на 2,668 млрд грн, 13 августа - 1,964 млрд грн, 20 августа - на 1,072 млрд грн, 27 августа - на 1,770 млрд грн.