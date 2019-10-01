НБУ назвал факторы укрепления курса гривны к доллару

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На валютный рынок влияют деньги нерезидентов, а также аграрный сектор Украины

Увеличение предложения валюты на межбанковском валютном рынке в 2019 году обусловлено появлением новых фундаментальных факторов. Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины.

Как отметили в НБУ, прежде всего на валютный рынок влияет устойчивый приток средств нерезидентов в гривневый государственный долг.

"Макрофинансовая стабилизация в Украине, нынешняя масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря "ссылке" с Clearstream, а также текущие тенденции на глобальном финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала", - подчеркнул заместитель главы НБУ Олег Чурий.

По мнению заместителя главы НБУ, интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ имеет не спекулятивный характер. "В украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы, которых привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортную инвестиционную среду. Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг - это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке", - добавил он.

По данным НБУ, другой новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке сейчас и останется таким в дальнейшем, - это рекордный рост урожайности зерновых в Украине. В частности, по предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокая урожайность пшеницы и ячменя в Украине, по крайней мере с начала 2000-х.

"Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, является не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", - отметил Чурій.

В НБУ отметили, что предприятия реального сектора экономики заметного спроса на валюту не демонстрируют. В сентябре даже значительные объемы внешних платежей государственными предприятиями были сделаны о за счет привлеченных ранее на международных рынках долговых средств.

Как подчеркнули в НБУ, центробанк планирует и в дальнейшем придерживаться режима плавающего обменного курса. "При этом режиме НБУ не поддерживает никакое значение обменного курса, а присутствие НБУ на валютном рынке определяется необходимостью накапливать международные резервы, сглаживать функционирование валютного рынка и поддерживать трансмиссию ключевой процентной ставки", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4156,60 млн долларов и продал на 248,23 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3908,38 млн долларов.

Ранее в НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

Комментируя политику плавающего курса, которую проводит НБУ, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари напомнил о том, что "стабильность есть только на кладбище".

"Стабильный курс - это сладкая конфета, на которую люди ведутся, но она очень дорого стоит, обходится всегда потерями, кризисами. И гораздо хуже иметь иллюзию стабильности, чем иметь реальный плавающий курс, который адекватно реагирует на то, что происходит на рыке", - сказал представитель НБУ.