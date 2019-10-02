Курс долара продовжує рости на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 2 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 19 копійок до 24,85 гривень за долар, курс купівлі до 24,83 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 31 копійку до 27,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8300 - 24,8500 грн/долар, євро 27,1218 - 27,1436 грн/євро, російський рубль 0,3792 - 0,3796 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8300 24,8500 EUR/UAH 27,1218 27,1436 RUB/UAH 0,3792 0,3796

Нагадаємо, 1 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,6300 - 24,6600 грн/долар, євро 26,8097 - 26,8399 грн/євро, російський рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 2 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,55 гривень за долар, що на 36 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 2 жовтня встановлено на такому рівні: 2455,5302 гривень за 100 доларів (+35,7828 гривень).

Як повідомило РБК-Україна, 1 жовтня Мінфін вперше провів аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики через платформу Bloomberg. При цьому було розміщено ОВДП на 77 млн грн, що значно менше, ніж 24 вересня - 13,2 млрд грн.

За даними НБУ, приплив коштів нерезидентів в держоблігації України є однією з головних причин зміцнення гривні в 2019 році.