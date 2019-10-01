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НБУ на 1 октября повысил официальный курс доллара

Новости » Финансы    01.10.2019 - 07:45
НБУ на 1 октября повысил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар начал расти

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,19 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на таком уровне: 2419,7474 гривен за 100 долларов (+11,4665 гривен).

При этом курс доллара на 30 сентября составляет 2408,2809 гривен за 100 долларов.

НБУ на 1 октября повысил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 30 сентября межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 24,19 гривен за доллар, курс в покупке до 24,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 26,46 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,16 грн/доллар, повысив его по сравнению с 27 сентября (24,07).

В то же время в обменных пунктах Украины 30 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,05 (23,98 - 27 сентября), продажи - 24,27 (24,21 - 27 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,17 (26,08 - 27 сентября), продажи - 26,59 (26,47 - 27 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,4 - 27 сентября), продажи 3,80 (3,79 - 27 сентября) грн за 10 рублей.

Курс доллара вырос на межбанке НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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