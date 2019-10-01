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Курс доллара ускорил рост на межбанке

Новости » Финансы    01.10.2019 - 17:25
Курс доллара ускорил рост на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 28 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 1 октября 2019 года вырос на 28 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 26,83 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,6300 - 24,6600 грн/доллар, евро 26,8097 - 26,8399 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6300

24,6600

EUR/UAH

26,8097

26,8399

RUB/UAH

0,3777

0,3785

Курс доллара ускорил рост на межбанке

Напомним, 30 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3400 - 24,3800 грн/доллар, евро 26,5330 - 26,5766 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3757 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,55 гривен за доллар, что на 36 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 октября установлен на таком уровне: 2455,5302 гривен за 100 долларов (+35,7828 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 30 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 24,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 26,59 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,05 (23,98 - 27 сентября), продажи - 24,27 (24,21 - 27 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,17 (26,08 - 27 сентября), продажи - 26,59 (26,47 - 27 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,4 - 27 сентября), продажи 3,80 (3,79 - 27 сентября) грн за 10 рублей.

НБУ резко повысил официальный курс доллара НБУ с начала года купил на межбанке более 3,9 млрд долларов
Темы: Курс доллара
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