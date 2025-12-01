ua en ru
Главная » Новости » В мире

Купянск 2.0? Путин поехал ближе к фронту и "захватил" еще два города

Россия, Понедельник 01 декабря 2025 22:18
Купянск 2.0? Путин поехал ближе к фронту и "захватил" еще два города Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Российский диктатор Владимир Путин в воскресенье, 30 ноября, получил от своих генералов доклады о якобы захвате РФ городов Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер главы Кремля Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ.

По его словам, вечером 30 ноября диктатор посетил один из пунктов управления российских войск. Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов с другими командующими российских войск доложили Путину о "захвате" Покровска и Волчанска.

Песков добавил, что командование российской армии доложило главе Кремля и о результатах ведения наступательных действий на других направлениях.

Фантазии Путина о захвате украинских городов

Напомним, сегодня, 1 декабря, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.

Отметим, 20 ноября Путин заявил, что в Купянске якобы заблокировали "до 15 батальонов ВСУ". При этом Герасимов сообщил об "освобождении" города.

Ранее, 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.

Также Сырский заявил, что руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске. По его словам, украинские защитники продолжают зачистку города от остатков оккупантов.

