Кулеба на зустрічі з Сійярто: мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто у середу, 10 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.
"Зустрівся зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Я поінформував Петера про ситуацію на передовій, а також про підготовку до другого саміту миру. У цьому контексті я наголосив, що жодні мирні ініціативи не можуть ґрунтуватися на російських наративах", - написав Кулеба.
Міністр наголосив, що нещодавня атака Росії на дитячу лікарню "Охматдит" ще раз демонструє, що поступливість диктатору Володимиру Путіну не дає результату, тому що він продовжує прагнути війни, і "ми повинні спільно змусити його прийняти справедливий і міцний мир".
"Упродовж домовленостей, досягнутих під час нещодавнього візиту прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва, ми також обговорили подальші спільні кроки щодо розвитку двосторонніх відносин", - додав глава МЗС.
"Мирні ініціативи" Орбана
Нагадаємо, 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Там він запропонував, щоб Україна припинила вогонь перед початком мирних переговорів з РФ.
А вже 5 липня Орбан приїхав до Москви, де провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
У МЗС України відразу ж відреагували на зустріч Орбана із Путіним та наголосили, що принцип "ніяких домовленостей про Україну без України" залишається непохитним.
За словами керівника пресслужби Орбана Берталана Хаваші, під час саміту НАТО прем'єр зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом та попросив підтримати його "мирну місію".
Детальніше про візит Орбана до Москви, його цілі та реакцію європейських політиків читайте у матеріалі РБК-Україна.
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