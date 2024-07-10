Кулеба на встрече с Сийярто: мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в среду, 10 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.
"Встретился со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Я проинформировал Петера о ситуации на передовой, а также о подготовке ко второму саммиту мира. В этом контексте я подчеркнул, что никакие мирные инициативы не могут основываться на российских нарративах", - написал Кулеба.
Министр подчеркнул, что недавняя атака России на детскую больницу "Охматдет" еще раз демонстрирует, что уступчивость диктатору Владимиру Путину не дает результата, потому что он продолжает стремиться к войне, и "мы должны совместно заставить его принять справедливый и крепкий мир".
"На протяжении договоренностей, достигнутых во время недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, мы также обсудили дальнейшие совместные шаги по развитию двусторонних отношений", - добавил глава МИД.
"Мирные инициативы" Орбана
Напомним, 2 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Там он предложил, чтобы Украина прекратила огонь перед началом мирных переговоров с РФ.
А уже 5 июля Орбан приехал в Москву, где провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
В МИД Украины сразу же отреагировали на встречу Орбана с Путиным и подчеркнули, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается непреклонным.
По словам руководителя пресс-службы Орбана Берталана Хаваши, в ходе саммита НАТО премьер встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и попросил поддержать его "мирную миссию".
Подробнее о визите Орбана в Москву, его целях и реакции европейских политиков читайте в материале РБК-Украина.
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