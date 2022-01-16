Кулеба призвал Путина "посмотреть в зеркало": он поймет, почему соседи РФ хотят в НАТО

На вопрос журналиста, какая его позиция по поводу требования Кремля о невступлении Украины в НАТО он ответил:

"Я считаю, что это решение (членство Украины в НАТО - ред.) принадлежит исключительно Украине и 30 государствам-членам НАТО. Украина уже давно приняла свое решение. Мы стремимся к членству в НАТО, об этом говорится в нашей Конституции и в нашей национальной внешнеполитической стратегии", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что большинство украинцев поддерживают курс Украины в НАТО и эта позиция продолжает распространяться.

"НАТО - это оборонный альянс, который не заставляет ни одну страну вступать. Парадокс заключается в том, что соседние с Россией страны мотивированы деятельностью Кремля стремиться к коллективной безопасности в НАТО", - пояснил Кулеба.

Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий создавала конфликтный пояс вдоль своих границ и в различных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран.

"Если Путин хочет понять, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно лишь посмотреть в зеркало", - резюмировал Кулеба.

Отметим, глава украинского МИД также заявил, что с годами модель поведения Путина президента стала очевидной и "остановиться он сможет лишь там, где его останавливают".

Напомним, на фоне опасений полномасштабного вторжения в Украину российская сторона выдвинула Западу "гарантии безопасности" в Европе.

Среди требований, выдвинутых Россией, гарантии невступления Украины в НАТО, а также возвращение Североатлантического альянса на рубежи, существовавшие по состоянию на 1997 год.

После чего состоялась встреча делегаций РФ и США относительно так называемых "гарантий безопасности", а в Брюсселе на следующий день прошло заседание Совета Россия-НАТО.

Вместе с тем, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

Впоследствии в Кремле заявили, что недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс принял решение о включении Украины и Грузии в Альянс. Однако, по его словам, срок их вхождения пока не установлен.