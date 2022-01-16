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Путин "мастер" нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его останавливают, - Кулеба

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Воскресенье 16 января 2022 14:30
Путин "мастер" нагнетать страхи. Он останавливается лишь там, где его останавливают, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что с годами модель поведения российского президента стала очевидной. Он считает, что Путин будет останавливаться только там, где его останавливают, а потому Запад должен сохранить единство, чтобы убедить Кремль применять дипломатию вместо силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в интервью Bild.

"Путин мастер нагнетать страхи. За многие годы его (Путина - ред.) модель поведения уже стала очевидной. Сначала, он создает проблемы и кризисы. Затем он приглашает других обсудить и решить проблемы вместе с ним. И в конце сам предлагает решение, что требуют уступок от оппонентов", - пояснил министр.

Кулеба выразил надежду, что новое правительство Германии будет решительно противостоять российской угрозе и шантажу.

"Президент Путин останавливается только там, где его останавливают, он понимает только язык силы. Как я уже сказал, наша сила в нашем единстве, и мы должны работать вместе, чтобы реализовать трехуровневый пакет сдерживания. Нам нужно ясно заявить о неприемлемой цене дальнейшей агрессии, одновременно вступая в дипломатические отношения с Россией и убеждая Москву использовать дипломатию вместо применения силы", - отметил глава МИД.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.

Добавим, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по так называемым "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

Вместе с тем в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

После чего в Кремле заявили, что недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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